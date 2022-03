Des urgences plus efficaces

L'instance collégiale régionale des urgences hospitalières a signé, vendredi 15 janvier, à l'espace Claude Monet, à Caen, une convention pour la mise en place notamment d'urgences par 'spécialité”.



Soins égaux pour tous

L’objectif est de permettre, entre autres, aux patients d’être pris en charge le plus rapidement possible dans l’établissement le mieux équipé pour les soigner. “ Une personne, habitant à Vire, souffre d’une douleur à la poitrine. Arrivées sur place, les équipes d’urgence du Samu (le 15) diagnostiquent un infarctus. Dès ce moment, il faut que le patient soit très vite sur une table d’angiographie. Encore faut-il que cette table soit libre, savoir où elle est et quelle est la procédure pour y accéder. En Basse-Normandie, il y a deux tables de ce type. Elles sont à Caen, au CHU de Caen et au CHP Saint-Martin. Et puis, les médecins spécialisés doivent être identifiés et disponibles. Il faut donc une vraie coordination dans la prise en charge pour que le patient soit traité rapidement et efficacement, ” explique le professeur Eric Roupie, chef de service des urgences au CHU de Caen.

Mais l’ambition des urgentistes va au-delà de cette réorganisation pour aboutir à un véritable “maillage régional”.

“L’ensemble des acteurs doit bénéficier d’ une meilleure information. Lorsqu’un médecin arrive en Basse-Normandie, il faut qu’il connaisse très vite ses confrères et leurs spécialités.”

Dans le cadre de cette mise en place d’un “maillage régional”, un Répertoire opérationnel des ressources (RQR) devrait bientôt voir le jour. Par ailleurs, la signature de cette convention doit enfin permettre une meilleure information des médecins. Afin qu’ils soient au courant des évolutions de la médecine, des guides de bonnes pratiques cliniques devraient être créés.

Les urgences de Basse-Normandie sont, à présent, en marche pour répondre aux exigences d’une médecine du 21e siècle.



