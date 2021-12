Coupe de France : comment avoir un billet pour FC Rouen-OM ?

Alors que les abonnés pouvaient acheter leur billet ce jeudi 10 et vendredi 11 janvier au stade Diochon, le grand public devra attendre mercredi 16 janvier pour pouvoir décrocher le précieux sésame. La billetterie sera ouverte de 8h à 20h au stade Diochon. Cinq places maximum pourront être vendues par personne.

Mais il existe un autre moyen pour avoir plus de chance d'avoir son billet... assister au match de National entre le FCR et Uzès, ce samedi 12 janvier. En effet, lundi 14 et mardi 15 janvier (8h-20h), la billetterie pour FCR-OM sera ouverte uniquement pour les personnes ayant acheté une place pour ce match de championnat.

A noter enfin qu'aucune vente de billet ne se fera sur internet ou dans des réseaux de distribution.

