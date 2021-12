Justin Timberlake bientôt de retour

2013 sera donc marquée par le retour de Justin Timberlake. C'est à travers une vidéo que l'on découvre cette nouvelle. A la fin de la vidéo, on découvre le chanteur dans un studio. Dans l'obscurité, il lance "I'm ready".

Une fois la vidéo terminée, le site officiel du chanteur fait place à un compte à rebours géant qui affiche encore 3 jours et près de 12 heures au compteur. Le rendez-vous est donc pris lundi à 6h du matin pour découvrir le tout premier single inédit de Justin Timberlake depuis plus de six ans. Les fans seront là.

Rendez-vous sur countdown.justintimberlake.com