La chanteuse Dido de retour le 4 mars avec son nouvel album

Dido a connu un immense succès avec son album "No Angel" en 1999. Elle se fait connaître internationalement avec le titre "Thank You" et l'adaptation que propose Eminem de ce morceau, "Stan". Ce dernier titre devient rapidement un hit. Le disque "No Angel" totalise plus de treize millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont plus de trois millions au Royaume-Uni.

Pour son quatrième album, Dido a collaboré avec de nombreux artistes, dont Rollo Armstrong, Sister Bliss, Lester Mendez, A. R. Rahman, Rick Nowels, Greg Kurstin, Jeff Bhasker et Brian Eno. A l'instar de son succès "Stan" avec Eminem, elle signe son premier single en duo avec un rappeur : Kendrick Lamar.

A 41 ans, Dido a vendu à ce jour près de 30 millions d'albums.