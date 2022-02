La Nouvelle revue française a 100 ans

C'est une longévité rare pour une revue consacrée à la littérature et à la critique. Créée par André Gide et cinq de ses amis, la Nouvelle revue française a rassemblé de nombreux écrivains dans ses pages et apporté un sens critique considérable. Une exposition de 300 pièces d'archives est proposée à l'Abbaye d'Ardenne à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, jusqu'au 23 décembre.Tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi. Un colloque sur l'esprit de la NRF et son histoire a lieu ces jeudi10 et vendredi 11, à l'Abbaye d'Ardenne.



