Affaire Bonneau : l'appel de l'ancien vice-président de région examiné demain

Philippe Bonneau, ancien vice-président du conseil régional de Basse-Normandie et avocat à Bayeux, avait été condamné le 10 mai 2012 à trois ans de prison dont un an ferme pour escroquerie, contrefaçon faux et usage de faux.

Il avait détourné plus de 110.000€, entre janvier 2008 et juillet 2011. L'interdiction définitive d’exercer la profession d’avocat avait aussi été prononcée. Philippe Bonneau s'était aussi vu privé de ses droits civiques et familiaux.