Une fin de vie douteuse

Le 25 juin 2007, quartier du Chemin vert à Caen, Mickaël se bat avec son père en fin de journée. Il ne supporte plus de le voir s'alcooliser massivement depuis qu'il est au chômage. Puis, Mickaël sort et va se consoler auprès de ses grands-parents paternels. Dans la nuit, Mickaël et sa mère entendent le père tomber de son lit. Mais ce dernier leur affirme que tout va bien, et se recouche. Le lendemain matin, il est retrouvé mort dans le lit. Les médecins experts n'ont pas pu déterminer si le décès était dû aux coups de Mickaël, ou si la rate, dilatée par une cirrhose, a éclaté lors de sa chute. Le père avait en fin de soirée absorbé près de 5 g/l de sang selon les premières constatations.



Confiance malgré tout

Mickaël est seul mardi 12 janvier 2010 à l’audience correctionnelle où il répond de violences sans blessures sur ascendant. Sa mère n’est pas venue et un oncle s’est porté partie civile pour le reste de la famille. Il n’admet pas l’hypothèse que son frère soit décédé à la suite de sa chute.

Seuls le procureur et son avocate Kian Barakat estiment que “l’incertitude, terriblement lourde de conséquences, constitue déjà une punition conséquente, à part entière”. L’avocate relate qu’à la lecture de l’expertise finale, Mickaël s’est écrié : “Alors, on ne saura jamais !”.

Elle insiste sur le fait qu’il n’en parle jamais avec sa mère. Autre atout important, la confiance que lui accorde la compagne du défunt. Le jeune homme, âgé aujourd’hui de 20 ans, en larmes et tête baissée durant toute l’audience, a passé ses diplômes et son permis de conduire. En revanche, il s’est rendu coupable de deux vols. Claire Acharian, présidente de l’audience lui annonce que “même s’il semble mal parti dans la vie”, le tribunal lui fait également confiance. Mickaël n’est condamné qu’à six mois de prison avec sursis.





