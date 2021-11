A Vimont, les ex se bagarrent devant l'enfant

La femme devait initialement venir avec sa mère mais cette dernière se décommande au dernier moment. C'est donc accompagnée de son nouveau compagnon, D., 27 ans, que S. arrive à Vimont.

Seul "souci", D. n'est autre que l'ancien "meilleur ami" de B.: rapidement le ton monte au sein du trio, et la bagarre commence.

B. aura 10 jours d'arrêt de travail. Tous portent plainte mutuellement les uns contre les autres.

A l'audience du 16 juillet 2013, S. affirme que B. l'a aspergée de gaz lacrymogène avant de la frapper d'un coup de matraque. S'attaquant ensuite à D., ce dernier lui aurait infligé une "clé" de self défense équivalente à un étranglement avec le coude. B., par avocat interposé, indique que les deux l'ont attaqué en premier, et qu'il a du se défendre.

La présidente, par ailleurs, pointe le fait que ce pugilat s'est déroulé sous les yeux de l'enfant de l'ancien couple.

Le tribunal a finalement rendu sa décision après délibéré : D., qui a un passé judiciaire, écope de six mois ferme. Il a immédiatement fait appel de la décision. S. se voit infliger cinq mois, dont quatre avec sursis. B., a lui écopé de quatre mois avec sursis et de 600 euros de dommages et intérêt sont accordés au nouveau couple.