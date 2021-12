Scouts de Caen : "Nous sommes différents !"

En quoi êtes-vous différents des autres mouvements de scoutisme ?

"Nous sommes un petit mouvement local, nous n’avons pas d’antenne nationale comme les scouts unitaires, les scouts de France ou les scouts d’Europe. Nous pouvons nous comparer à une petite entreprise familiale".

Comment êtes-vous organisés ?

"Par classe d’âge. Nous accueillons les enfants à partir de 8 ans. Les garçons deviennent des louveteaux, et les filles, des étoiles, dans l’imaginaire respectif du Livre de la jungle, de Kipling, et du Petit prince, de Saint-Exupéry. A partir de 12 ans, ils deviennent scouts ou éclaireuses. Ils vivent en patrouille, qui compte six à neuf membres, filles ou garçons. Nous utilisons des locaux en périphérie de Caen. Les plus âgés aident les plus jeunes".

Quelle est la relation entre les livres que vous citez et vos activités ?

"Prenons par exemple le Livre de la jungle. Chaque louveteau va s’identifier à cet imaginaire. Lors du camp d’été, ils ne vont pas camper dans les bois, mais dans la jungle. Leurs chefs ne s’appelleront pas par leur prénom, mais Balou ou Baguera, personnages animaux de Kipling. L’idée est de participer aux règles communes de vie, non par la contrainte, mais par le jeu. De l’extérieur, cela peut paraître étrange, d’autant qu’il est difficile d’en parler puisque le scoutisme se vit avant tout".

Quelle est la place de la religion ?

"Nous sommes un mouvement catholique, dont les portes sont ouvertes à tous, en lien avec le diocèse de Bayeux-Lisieux. Toute une dimension spirituelle éclaire notre mouvement. Nous disposons d’un aumonier et le dimanche, nous allons à la messe".

Qu’en est-il de la mixité ?

"Les camps se déroulent au même endroit, mais les campements ne sont pas mixtes. Louveteaux et étoiles, scouts et éclaireuses partagent cependant des animations et des moments communs. Ce n’est pas une mixité imperméable".

Quels sont les temps forts de l’année ?

"Le grand moment, c’est le camp d’été. Les plus jeunes campent une semaine dans notre région, début juillet. Après 12 ans, ils partent au-delà durant les trois dernières semaines de juillet. Il y a aussi des moments organisés avec les familles, comme le photo-montage de novembre. Le dernier week-end de janvier, nous participons à la collecte destinée à lutter contre la lèpre. En février, place aux retraites religieuses. En avril, nous organisons les camps de Pâques. Et fin mai, nous faisons le pèlerinage de Pontmain, en Mayenne".

Repères

1920. Le scoutisme naît en France.

1969. Création des scouts de Caen.

2007. Centenaire du scoutisme dans le monde.

162. C’est le nombre de jeunes, membres des scouts de Caen. Ils représentent 85 familles.

Pratique. Tél. 02.31.20.95.94 ou scoutsdecaen@gmail.com