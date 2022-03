Italie : mafia et immigrés

Ténébreuse affaire le calme revenu, et un millier d'Africains ayant été évacués de la région, la justice a ouvert une enquête... sur la Mafia.

Il apparaît en effet que la vague de violence a été déclenchée délibérément par la N’drangheta (Mafia calabraise), pour ses propres intérêts économiques. Employeuse d’immigrés (sous-payés et cantonnés misérablement dans des immeubles en ruines), cette Mafia a voulu écraser les premières revendications salariales des Africains. Et elle a opéré à sa manière : dans le sang. Elle a envoyé ses hommes de main tirer des coups de feu sur des immigrés, pour déclencher leur fureur ; d’où affrontements avec la police dans les rues de Rosarno, et panique de la population “de souche”, qui a commencé à s’en prendre violemment aux Africains... La Mafia calabraise avait plusieurs raisons de créer des troubles, elle voulait aussi empêcher la police judiciaire de venir enquêter à Rosarno sur ses autres activités illégales. Quelques jours avant les émeutes, des mafieux faisaient exploser une bombe devant l’entrée du parquet de Reggio de Calabre, chef-lieu de cette région.



