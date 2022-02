Sympa, Le Bistrot au coeur du Vaugueux

Le midi, il propose une formule entrée-plat ou plat-dessert pour 15 euros. Il ne m'en faut pas plus pour m'y arrêter, accompagnée de quelques amis. A l'intérieur, les fauteuils club, les petites tables rondes et les poutres apparentes rendent l'endroit chaleureux.



Une recette normande

En entrée, la carte invite à saliver : terrine de lapin aux pistaches, petits croustillants aux fromages de chèvre ou bouquets de crevettes roses ...

Mais mes papilles décident plutôt d'opter pour un plat et le côté sucré d'un dessert.

Le Bistrot propose une bavette d'aloyau à la fondue d'échalotes, un confit de canard, un pavé de saumon poêlé et ses légumes frais ou un gratin normand.

Chauvine, je me laisse tenter par cette dernière option : pommes de terre, lardons, crème, camembert et pont-l'évêque forment un excellent mélange accompagné de mâche et de tomates.

Mes convives choisissent des travers de porc sauce barbecue (c'est le plat du jour), une salade de chèvre chaud au miel AOC de Corse et une souris d'agneau braisé au romarin. Satisfaction générale. Au dessert, mousse au chocolat, crème brûlée ... Classique mais bon.

Pratique. Tél. 02 31 93 20 30.



