Caen : Résultats mitigés pour le hockey en salle

Dans l'antichambre de l'Elite, Caen n'a pris qu'un point à la faveur d'un nul obtenu contre Saint-Maur samedi 5 janvier (3-3). Il leur reste trois matchs pour sauver les meubles à défaut de pouvoir prétendre désormais au maintien.

Les hommes rêvent de montée

Leurs collègues masculins peuvent en revanche rêver d'une accession. Pensionnaires de Nationale 2, mais elle nécessite un parcours sans faute sur les cinq journées restantes. Caen, qui accueillait le week-end des 5 et 6 janvier le troisième tournoi de la saison, pourrait payer cher ses deux défaites d'un but concédées face à Blanc-Mesnil et Rouen (5-4 à chaque fois). La saison en salle se terminera début février. Le gazon reprendra alors ses droits pour le début des matchs retours. Les deux équipes caennaises évoluent en N2.