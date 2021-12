Basket : Mondeville repart en 2013 sur de bonnes bases

Après cinq défaites consécutives en championnat, les Normandes n’ont pas tremblé contre des Toulousaines pourtant accrocheuses. "On a joué collectivement, se félicite l’arrière Kadidia Minté. On a eu de la détermination, ce qui n’avait pas été trop le cas au match aller." Cette envie, Mondeville l’a déployée dès le début de la rencontre, en s’arrachant sur chaque ballon incertain.

Les locales sont parfaitement entrées dans la rencontre, grâce notamment à la très bonne activité de leur recrue Noel Kuin (7-0, 2’). "C’est une joueuse d’expérience qui rend les autres meilleures", apprécie Hervé Coudray. Toulouse n’a pas paniqué et est revenu dans les débats (21-19, 10’).

Quand l’USOM a repris une légère avance grâce à l’adresse extérieure d’Ingrid Tanqueray (18 points), le TMB a survolé les deux dernières minutes de la première mi-temps pour virer en tête à la pause (36-39, 20’). "Notre deuxième quart-temps a été assez difficile, trop brouillon", estime Hervé Coudray.

Confirmer à Tarbes

Le principal reproche de l’entraîneur mondevillais résidait dans les 39 points encaissés. Mondeville s’est appliqué à corriger la donne en deuxième mi-temps. "On a commencé à élever notre niveau de jeu et on s’est mises à défendre", souligne Kadidia Minté. Les Normandes ont néanmoins attendu la fin du troisième quart pour creuser, de nouveau, un petit écart (55-50, 30’).

Pour la première fois du match, l’USOM a atteint la barre des +10 au début du quatrième quart-temps (64-54, 34’) et a géré sans véritable problème son avantage. De quoi permettre à Marine Johannes, la benjamine de l’équipe (17 ans) de clore la marque à trois points. "C’est une joueuse vraiment très intéressante, assure Hervé Coudray au sujet de la jeune lexovienne. Elle a quelque chose mais il faut lui laisser le temps de mûrir.” Sans KB Sharp, malade, ni Amanda Lassiter, revenue le lendemain des Etats-Unis, Mondeville s’est rassuré contre Toulouse. Il faudra confirmer samedi 12 janvier à Tarbes. Le Top 4 ne sera atteint qu’au prix d’”un parcours quasi sans faute".