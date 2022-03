Un dimanche avec Line Renaud

Spectacle évènement, Très chère Mathilde raconte l’histoire de Mathias, un New-yorkais de 50 ans qui, totalement désargenté et un peu désabusé, se souvient qu’il possède un appartement à Paris, hérité de son père. Il entreprend alors de se rendre dans la capitale française avec, à l’esprit, la vente de cet unique bien immobilier, dont la coquette somme pourrait remettre à flot ses comptes qui sombrent inexorablement vers un noir abyssal. Arrivé à destination, la situation ne se révèle pas aussi simple que prévue. Une surprise importante attend l’héritier. A peine débarqué de l’avion, il se rend à l’adresse indiquée face aux jardins du Luxembourg et découvre la présence de deux occupantes. Voyant ses plans quelque peu chamboulés, il va faire connaissance avec Mathilde, une vieille dame de 88 ans qui vit ici avec sa fille Chloé. La vieille dame se trouve être titulaire du viager qui encadre l’avenir de ce logement rêvé. Au fil des scènes, Mathias se rend vite compte que son combat devra se mener en plusieurs rounds. Pleine d’humour et de bonne humeur, cette pièce est à découvrir au théâtre de Caen, dimanche 17 janvier, à 17h. Réservations au 02 31 30 48 00.



