"Idées neuves et têtes nouvelles en 2013" pour David Margueritte (UMP)

"2013, une année sans élection mais une année utile". Le ton est donné, David Margueritte, délégué de la 4e circonscription de la Manche, veut amorcer une dynamique cette année, en vue des élections municipales de 2014.

Il y a eu des échecs successifs en 2012. Défaite de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle puis défaite personnelle aux élections législatives, et enfin psychodrame à l'UMP au moment de l'élection du président du parti. "C'était un spectacle désolant, je n'hésite pas à le dire. Nous avons une résolution en 2013 : que nos élections internes soient exemplaires".

Une primaire pour les élections municpales

Car une élection interne, il y en aura cette année pour désigner les candidats aux élections municipales, dans les communes où il n'y a pas un candidat UMP sortant. "Je ne me prononcerai qu'au printemps concernant ma candidature. Je serai candidat là où les militants voudront de moi", indique David Margueritte.

Celui qui est représentant départemental de la Droite Forte veut un projet commun et même une campagne électorale commune aux différentes villes de l'agglomération cherbourgeoise. Et aussi, "que 2013 soit l'année des idées neuves et des têtes nouvelles, ceux que j'appelle la 'génération Cotentin', qui a envie qu'un souffle nouveau puisse être porté sur notre territoire".