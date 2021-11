David Margueritte : rencontre discrète avec Nicolas Sarkozy

"Nicolas Sarkozy nous a reçus dans ses bureaux parisiens, dans une ambiance très détendue" souligne David Margueritte. Le secrétaire national de l'UMP et candidat à la mairie de Cherbourg a assisté ce jeudi 4 juillet à un "entretien confidentiel". Etaient présents les collaborateurs de Nicolas Sarkozy et six secrétaires nationaux de l'UMP.

1h30 d'entretien

"On nous a prévenus mardi après-midi. Il nous a choisi car nous représentons la "Génération Reconquête", plusieurs sensibilités de l'UMP étaient représentées" explique David Margueritte, sans toutefois dévoiler précisément les thèmes abordés.

Un Nicolas Sarkozy en retrait de la vie publique, mais qui garde un oeil sur la politique. "Nous avons parlé de la situation nationale et internationale, il a pris le temps de nous donner des conseils. Ce qu'il dit a du poids". Un échange d'une heure et demie, "très dense".