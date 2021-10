Municipales à Cherbourg : l'UDI "autonome mais pas seule"

Nicolas Calluaud, délégué départemental de l'UDI, a annoncé ce 28 juin ne pas envisager de rapprochement avec la liste UMP, conduite par David Margueritte pour les municipales à Cherbourg.

Des opinions différentes de l'UMP

"L'UDI ce n'est pas la Droite Forte, nous sommes un courant modéré. Et sur Cherbourg, nous avons des divergences aussi. Je soutiens le projet d'une grande agglomération cherbourgeoise, quand le candidat UMP disait être contre aux dernières législatives", justifie Nicolas Calluaud.

L'UDI souhaite donc se rapprocher de conseillers municipaux de l'opposition, et de personnalités fortes à Cherbourg. "Hervé Corbin, Maurice Humbert, Rozenn Champain, Jean Levallois..." et bien sûr Régine Villedieu, qui a quitté l'UMP début juin pour conduire une liste plus modérée.

Les atouts de Régine Villedieu

Nicolas Calluaud lui trouve des atouts : "Elle habite Cherbourg, travaille à Cherbourg, c'est une femme, une tête nouvelle qui ne se présente pas à toutes les élections...".

Dans le reste du département, l'UDI appelle cependant à une alliance avec l'UMP, "chaque fois que c'est possible". Y compris à Tourlaville et Equeurdreville, où Nicolas Calluaud lance un appel aux candidats UMP pour constituer une liste commune.