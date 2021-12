Notre essai auto : Fiat 500L, anticonformiste et pratique

Dans la physionomie des volumes de la 500 L, on discerne plutôt les traits d’une “grosse” Panda, en dépit des efforts des stylistes transalpins pour tenter d’insuffler un petit air de 500 à sa face avant. Avec moustaches chromées de part et d’autre du logo Fiat, et des phares ovalisés qui soulignent le regard sympa, cette réalisation surprend par son important volume visuel, alors que sa longueur ne déborde que de 7 cm celle de la Punto.

Moyennant quoi, la 500L se montre spécialement habitable pour cinq adultes. Avec, à l’avant, une largeur aux coudes digne d’une compacte... Et il reste encore 343 litres pour le coffre, portés à 400 litres en avançant les deux sièges arrière.

Du côté de la planche de bord, on retrouve le curieux style “rond-carré” initié par la Panda, qui fleure bon les années soixante-dix, avec le mérite d’une certaine originalité. Beaucoup de rangements et une ergonomie bien pensée s’allient à une dotation d’équipement répartie sur trois finitions, avec la volonté d’incorporer un système multimédia à écran tactile intuitif de série dès le stade intermédiaire Easy, ou un grand toit en verre fixe en haut de gamme Lounge.

Élaborée sur la plate-forme “small” dotée d’un nouvel essieu arrière de torsion, la 500L reçoit l’inamovible bloc Fire, si modernisé que ce 1,4 l. de 95 ch précède à présent les normes Euro 6 !

Elle inaugure aussi la version 105 ch du bicylindre 0.9i TwinAir. L’offre diesel étant bien sûr représentée par le 1.3 Multijet 2, ici en 85 ch. Plus tard arrivera une 500L Trekking plus baroudeuse… et à 7 places !

Au volant, avec 20 ch de plus que le TwinAir de la Panda, mais aussi deux bons quintaux de plus à entraîner, le 105 ch restitue un travail analogue sur la 500L.

Et son manque de couple, surtout en mode “éco”, pénalise facilement la consommation, bien qu’il serve loyalement la conduite. Sans saveur particulière, la 500L apparaît plus comme une voiture à rouler qu’à piloter.

Repères

Jamais sans café ! Voulant à tout prix fait le “buzz”, Fiat peut livrer sa 500L avec une petite machine à café Lavazza en accessoire. Compact, léger et branché sur la prise 12V ancrée au pied de la console centrale, l’appareil – à capsules - dispose néanmoins d’une pompe haute pression capable de délivrer un vrai expresso !

Economie d’usage. Outre la sobriété des moteurs, du reste accentuée – comme souvent sur les derniers modèles – par une touche “éco” qui écrête les prestations (et donc aussi le CO2), la 500L propose aussi la dernière application EcoDrive qui, via l’écran tactile, dispense des conseils d’éco-conduite.

Urbaine et sûre. Très prochainement, la 500L pourra recevoir le City Brake Control, dispositif électronique capable d’identifier un obstacle sur la trajectoire et freiner automatiquement en conséquence si le conducteur n’a pas réagi assez vite.

Verdict : 15/20

Sécurité ***

Finition ***

Confort ***

Economie d’usage ****

Séduction/Prix ***