Cap Group : l’aéronautique se porte bien en terre caennaise

Un secteur très porteur

Sicap Electronique (à Coudeville-sur-mer), Active Tech (Saint-Contest) et Cap Group (Argences) allient leurs compétences dans les métiers de l’électronique, de la mécanique et du plastique pour être plus à même de sous-traiter avec les “grands donneurs d’ordre” que sont par exemple Airbus ou EADS. “Acticap va nous permettre d’être plus visibles pour les gros clients, qui ont besoin de s’appuyer sur des entreprises pouvant leur fournir un produit complet et disposant des moyens financiers nécessaires. Nous allons pouvoir répondre à des demandes précises en nous appuyant sur nos fortes expériences”, explique le PDG de Cap Group, Marc Sevestre.

Le secteur est porteur : 1 000 postes ont été créés en Normandie ces deux dernières années, et on lui prédit une croissance de 5% par an pendant dix ans... Déjà, Acticap compte embaucher deux à trois personnes en 2013. Et n’exclut pas d’accueillir de nouvelles entreprises...