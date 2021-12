Ce que Rouen nous réserve en 2013

Faites le compte : nouvelles rames de métro, ligne 7, Kindarena, Pôle des savoirs, Jardins d’Albane, espace Monet-Cathédrale... Rarement une année aura été si prolifique en inaugurations grandioses. Elections obligent, direz-vous. 2013 sera moins faste, c’est une certitude. Toutefois, plusieurs grands projets verront le jour.

La Presqu’île Rollet, à Rouen, renaît de ses cendres, ou plutôt de ses résidus de charbon. Resculptée depuis le mois d’avril, l’ancienne île noire devient un vaste parc paysager urbain, entouré par la Seine. Ce sera le premier "morceau" du futur éco-quartier Flaubert de la Crea à être achevé. Ouverture prévue au printemps, pour l’Armada. A noter que tout le cheminement et les quais sont également refaits entre le Hangar 106 et le début de la presqu’île.

Seine Innopolis, à Petit-Quevilly. L’ancienne caserne Tallandier, métamorphosée en vaste pépinière d’entreprises spécialisées dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC), devrait ouvrir ses portes en septembre prochain. Sur près de 10 000 m2, près de 30 entreprises innovantes vont s’installer dans ce quartier de la rive gauche en pleine mutation.

Le Hangar 10, à Rouen. Ce nouveau grand lieu d’attraction des quartiers ouest de la ville regroupera trois restaurants, une agence de voyage, un espace de séminaires et des bureaux. Derrière ce projet ambitieux, on retrouve Michel Mallet, président de l’US Quevilly et propriétaire d’un centre commercial Leclerc, et deux autres entrepreneurs rouennais : Eric Hartout et Jean-Michel Fernandez. Ouverture prévue en février.

Chaufferie biomasse (bois), à Maromme. Les travaux de ce projet d’envergure sont quasiment terminés. Les logements collectifs seront raccordés au nouveau réseau de chauffage au bois à la fin du premier semestre. Les logements particuliers devront quant à eux attendre l’hiver 2014. La gestion de l’équipement a été confiée à Cofely, filiale de GDF-Suez.

La crèche Etoile du Sud, à Rouen. A la rentrée de septembre, les premiers enfants feront leur apparition dans ce lieu de vie tout neuf de la Ville de Rouen, construit dans un nouvel immeuble de la Matmut en lieu et place de l’ancienne caserne Pélissier, rive gauche. La crèche Etoile du Sud accueillera une soixantaine de bambins.

En 2013, ce sera aussi le début des travaux du quartier Luciline, à Rouen, la démolition du parking des Emmurées en vue de la construction de la nouvelle halle de marché, la destruction du gymnase des Murs-Saint-Yon durant l’été et le début, enfin, des travaux de réaménagement des quais bas rive gauche.