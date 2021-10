A Epinay-sur-Duclair, 504 habitants, "l'urbanisation est vitale"

Epinay-sur-Duclair n’évoque pas grand chose aux Rouennais...

“C’est une commune rurale dont l’urbanisation récente ces vingt dernières années a rajeuni la population. On ne peut pas parler de rurbains, car ces nouveaux habitants sont jeunes et arrivent des environs. Le plus souvent, ils travaillent à l’extérieur et s’impliquent peu dans la vie associative locale.”

Vous faites partie depuis 2010 de la communauté d’agglomération, la Crea. L’intégration est-elle facile ?

“Non, cette intégration n’avait rien de naturelle. C’est pour des raisons politiques que la communauté de communes Seine-Austreberthe (dont faisait parti Epinay) l’a rejointe. Ceci dit, je fais tout pour que l’intégration de ma commune soit réussie, même si certains habitants comprennent mal ce rattachement. Nous ne représentons désormais plus qu’un millième de la communauté à laquelle nous appartenons ! La création d’un pôle de proximité à Duclair a permis de nous accrocher.”

Quel est le grand enjeu d’avenir à Epinay ?

“L’urbanisme. Nous comptons 504 habitants, mais si nous ne créons pas d’habitats nouveaux, ce chiffre va diminuer et la population vieillira, ce qui mettrait en péril notre petit groupe scolaire (67 enfants). Il faut poursuivre l’urbanisation, ce que le Schéma de cohérence territoriale (le SCOT, en cours d’élaboration à l’échelle de la Crea) ne garantira pas.”

La mairie aurait besoin d’un coup de neuf...

“Son réaménagement est en projet depuis longtemps. La Crea avait même songé, un temps, à en faire une mairie vitrine du BBC ! Cela ne s’est pas fait. Nous prendrons la décision lors du prochain conseil municipal.”

Qu’est-ce que la Crea a apporté de positif ?

“Même si ses actions sont encore peu visibles pour les habitants, nous recevons 35 000 € de dotations annuelles de sa part, ce qui est beaucoup à notre échelle. Et puis il y a le Filo’R, le bus à la demande. Jusqu’à son lancement, il n’y avait aucun transport en commun ici. Certains habitants ironisent peut-être de voir les minibus parfois vides, mais j’ai été surpris par son succès.”

Traditionnelle question : si vous étiez président de la Crea, quel projet défendriez-vous ?

“C’est peut-être utopique, mais je me pencherais sur la question des transports en commun. Il existe déjà beaucoup de choses en la matière, mais ils sont appelés à être de plus en plus développés. Je crois même qu’ils seront indispensables pour que nous, ruraux, continuions d’exister.”

Une vie, six dates

1948 : naissance, Barentin

1973-2002 : salarié de l’industrie pétrolière

1977 : élu conseiller municipal d’Epinay-sur-Duclair

2007 : premier adjoint, fait office de maire “intérimaire” après le décès de Denise Carpentier

2008 : élu maire d’Epinay-sur-Duclair

2010 : devient délégué communautaire à la Crea