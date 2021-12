Malherbe : quel visage pour la nouvelle recrue ?

Le coach du Stade Malherbe, Patrice Garande, a pu compter sur un groupe au complet hier, pour le footing de reprise qu'il avait prévu autour de la prairie. Les observateurs n'ont pas pu apercevoir la recrue offensive annoncée à la fin de l'année dernière.

Et pour cause, elle n'a pas encore rejoint le club bas-normand. Elle devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Selon Alain Caveglia, le directeur sportif du Stade Malherbe, il s'agit d'un jeune joueur étranger, "capable d'évoluer aux trois postes devant". Il pourrait arriver à Malherbe d'ici la fin de la semaine, et ne participera pas au match de Coupe de France contre Saint-Etienne, ce dimanche 6 janvier (14h30).

Audio > Alain Caveglia nous parle de la seule recrue malherbiste de ce mercato d'hiver.