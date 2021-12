J. J Abrams refuse la réalisation de Stars Wars 7

"Il y a eu des discussions préliminaires à ce propos et j’ai rapidement dit non en raison de ma fidélité à ‘Star Trek’ et aussi parce qu’en tant que fan, je ne voudrais jamais m’impliquer dans la prochaine version", explique-t-il.



Pour l'instant, personne n’est assigné à la direction de "Star Wars: Episode 7". Matthew Vaughn, réalisateur de X-Men: Le Commencement serait le principal candidat de Disney.



Le tournage commencera dans le courant de l’année 2013 et sortira au cinéma en 2015.