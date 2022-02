Grippe A : la grande polémique

LLa France se retrouve avec 44 millions de doses de vaccins contre la grippe A : un stock colossal, qui a coûté à la Nation (en septembre 2009) près d'un demi-milliard d'euros, mais dont l'Etat ne sait plus que faire... Au point de chercher à en revendre une partie à d'autres pays. Il avait commandé au total 94 millions de doses, mais la moitié n'était pas encore livrée et il a pu annuler la commande!

En France, seules 4,6 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe A. Cette maladie n’a provoqué à ce jour que moins de deux cents décès : le bilan d’une grippe banale. Trois questions se posent :

- pourquoi les pouvoirs publics français ont-ils fait monter la tension d’une manière aussi spectaculaire à partir de l’été dernier ?

- Pourquoi ne se sont-ils pas souciés d’organiser une vaccination de masse, et ont-ils multiplié au contraire les difficultés bureaucratiques ?

- Pourquoi ont-ils acheté une si colossale quantité de vaccin ?

La dernière question a une réponse partielle : l’OMS avait commencé par dire qu’il faudrait deux doses par personne - avant de se raviser, et de concéder qu’une seule dose suffirait.

Mais cette réponse ne suffit pas à expliquer la commande gigantesque passée par la France, affirme le Pr Bernard Debré : “Il était évident qu’on aurait entre 50 et 60 millions de vaccins en trop On a poussé à l’extrême, et à l’extrême stupidité, le principe de précaution Quand on exagère et dramatise, on tient le pays en haleine pendant quelques mois mais après on a la note.”



Les médecins en colère

Bernard Debré ne dit pas qui pourquoi on a “exagéré” et “dramatisé”. Mais son point de vue (celui d’un médecin de droite) vient à l’appui des protestations de médecins de gauche. Ainsi le député socialiste Jean-Marie Le Guen, qui réclame “une mission parlementaire pour faire le bilan de ce fiasco et tirer des leçons pour le futur”. Le PS renchérit : “Le gouvernement a péché par irresponsabilité La France s’est emballée par rapport aux autres pays européens, et elle veut maintenant revendre des doses à des pays qui n’en ont pas besoin Le gouvernement n’a pas écouté ceux qui savent.”

Hors politique, le Pr Marc Gentilini (ex-président de la Croix-Rouge, spécialiste des maladies infectieuses) accuse lui aussi : “On se trouve devant un phénomène d’emballement qui me désespère. Jouer le pire n’était pas forcément jouer juste. Je suis très sévère sur la façon dont on a agi, parce qu’on n’a pas accepté un dialogue vrai sur les risques de ce nouveau virus, alors que globalement il représente une mortalité inférieure à celle de la grippe saisonnière ! Quand une assurance coûte beaucoup plus cher que le risque, on doit quand même s’interroger.”







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire