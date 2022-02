“Il y aura bien une taxe carbone, quoi qu’il en soit”

En clair : de gommer l'aspect inégalitaire du projet... tout en maintenant les exonérations voulues par l'Elysée, au profit de l'énergie électrique, des transporteurs routiers, des agriculteurs, etc. ; et notamment en faveur de grandes entreprises pollueuses : car 'le nouvel impôt n'est pas fait pour nuire à la compétitivité des entreprises françaises”, affirme le ministre du Budget, Eric Woerth. 'On n'ose parler d'usine à gaz en l'occurrence”, ironisent les Verts, 'mais c'est ça...” Mieux vaudrait 'un système où tout le monde s'acquitterait d'une contribution carbone généralisée sur une même base”, dit l'UMP Gilles Carrez.

Arguments du gouvernement pour ne pas taxer le chauffage électrique : “ce serait dingue puisque l’électricité française est presque exclusivement issue du nucléaire, secteur qui ne produit pas de carbone”, affirme Woerth. “Et 30 % du chauffage des particuliers est électrique”, souligne Chantal Jouanno : “donc le taxer aurait été profondément antisocial au vu des investissements nécessaires pour équiper différemment ces foyers”.



