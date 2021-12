Castaldi, Aliagas et Morandini : les animateurs les plus agaçants

Le présentateur de "Secret Story" parvient en tête du classement, énervant 61% des 1.000 personnes interrogées. Autre animateur de TF1, Nikos Aliagas recueille 48% des voix, devant Jean-Marc Morandini (45%).

Patrick Sébastien agace 42% des sondés, soit plus qu'Audrey Pulvar et Laurent Ruquier, cités chacun par quatre personnes sur dix. Valérie Damidot (37%), Michel Drucker (36%), Cyril Hanouna (33%), Anne Sinclair (28%), et Jean-Michel Apathie (18%) les suivent.

Les deux animateurs de Canal+, Yann Barthès (17%) et Michel Denisot 15%), clôturent ce sondage avec Alessandra Sublet qui n'agace que 9% des Français.

Ce sondage a été réalisé du 28 novembre au 5 décembre 2012 auprès de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus.