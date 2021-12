Les films de ce mercredi au cinéma

- "L'Homme qui rit" de Jean-Pierre Améris (France, 1h33) avec Gérard Depardieu, Marc-André Grondin, Emmanuelle Seigner - Conte baroque, tragédie romantique, éloge de la différence : inspiré du roman éponyme de Victor Hugo, "L'Homme qui rit" est un film aux multiples facettes, baignant dans une atmosphère fantastique faisant écho à l'univers de Tim Burton.

En pleine tempête de neige, Ursus, généreux forain campé avec justesse par Gérard Depardieu, recueille dans sa modeste roulotte deux orphelins: Gwynplaine, un garçonnet défiguré par une cicatrice aux coins des lèvres qui forme un sourire permanent sur son visage, et Déa, une petite aveugle. La petite troupe parcourt villes et campagnes pour donner un spectacle.

- "Un enfant de toi" de Jacques Doillon (France, 2h16) avec Lou Doillon, Samuel Benchetrit, Malik Zidi - Du haut de ses sept ans, Lina s'interroge : ses parents, très aimés et bien séparés, se retrouvent-ils en douce ? Elle en à bientôt la preuve. Sa mère lui confie qu'elle veut un autre enfant.

- "Touristes" de Ben Wheatley (Grande-Bretagne, 1h29, avertissement publics sensibles) avec Steve Oram, Alice Lowe, Eileen Davies - Tina a toujours mené une vie paisible et bien rangée, protégée par une mère possessive et très envahissante. Pour leurs premières vacances en amoureux, Chris décide de lui faire découvrir l'Angleterre à bord de sa caravane. Très vite, ces "vacances de rêve" dégénèrent : touristes négligents, ados bruyants et campings réservés vont rapidement mettre en pièces le rêve de Chris.

- "Jack Reacher" de Christopher McQuarrie (USA, 2h11, avertissement publics sensibles) avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall - Un homme armé tire six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l'homme. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu'une phrase : "Trouvez Jack Reacher".

- "Jours de pêche en Patagonie" de Carlos Sorín (Argentine, 1h18) avec Alejandro Awada, Victoria Almeida, Oscar Ayala - Marco, buveur et coureur invétéré, veut se reconstruire : il part dans le sud de son pays, l'Argentine, pêcher le requin et y retrouver sa fille. Mais l'immensité des paysages accentue la solitude d'êtres à la recherche avant tout d'eux-mêmes. L'Argentin Carlos Sorin aime attarder sa caméra sur les visages, les gestes, les expressions de ses personnages.

- "Une Estonienne à Paris" de Ilmar Raag (France/Belgique/Estonie, 1h34) avec Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick Pineau - Anne quitte l'Estonie pour venir à Paris s'occuper de Frida, vieille dame installée en France depuis de nombreuses années. Anne se rend compte qu'elle n'est pas désirée.

- "Les Habitants" de Alex Van Warmerdam (Pays-Bas, 1h32) avec Alex Van Warmerdam, Annet Malherbe, Leonard Lucieer - Une femme, sur les "conseils" d'une statue de Saint François, se prive de nourriture. Un enfant fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir. Un facteur des plus indiscrets, un garde chasse myope, un boucher à l'appétit sexuel débordant : quelques éléments d'une comédie des plus insolites sur la vie des habitants d'un lotissement perdu, dans le nord de l'Europe.

- "Le Bonheur... Terre promise" de Laurent Hasse (France, 1h34) avec Laurent Hasse - Après un grave accident de voiture qui l'a laissé meurtri, physiquement et moralement, le cinéaste Laurent Hasse essaie de se reconstruire en traversant la France à pied, dans une sorte de voyage initiatique formant la trame d'un beau documentaire, "Le Bonheur... Terre promise". La beauté des paysages et l'authenticité des personnes filmés, donne des accents naturalistes à ce film primé de nombreuses fois.

- "Comme un lion" de Samuel Collardey (France, 1h42, film en pré-sortie en Franche-Comté seulement) avec Marc Barbé, Mytri Attal, Anne Coesens - Le football pour fuir la misère: l'histoire d'un adolescent africain doué pour le foot et repéré par un agent pour venir jouer en France. Afin de l'aider à réaliser son rêve, sa famille s'endette. Mais une fois à Paris, tout s'écroule...

- "Par amour" de Laurent Firode (France, 1h55) avec Valérie Mairesse, Valerie Vogt, Frederic Bouraly - Dans un cours de théâtre amateur où l'on répète "Roméo et Juliette", les élèves et leur professeur vont, chacun à sa façon, vivre des histoires d'amour aussi fortes que l'histoire légendaire de la pièce de William Shakespeare.

- "Sugar Man" de Malik Bendjelloul (Grande-Bretagne/Suède, 1h25) avec Sixto Díaz Rodríguez, Stephen Segerman, Dennis Coffey - Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown. C'est un échec, à tel point qu'on raconte qu'il se serait suicidé sur scène. En Afrique du Sud, son disque devint un symbole de la lutte contre l'Apartheid. Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de "Sugar Man".

- "Gangs of Wasseypur - Part 2" de Anurag Kashyap (Inde, 2h40, film interdit aux moins de douze ans) avec Nawazuddin Siddiqui, Huma Qureshi, Vineet Singh - Les clans de Shahid Khan et Ramadir Singh continuent de s'affronter dans la région de Wasseypur. Le petit-fils de Shahid, Faizal, reprend la tête du clan Khan. Fumeur depuis son plus jeune âge et timide, personne, surtout pas sa mère, ne croit en son potentiel de chef de gang.

- "Possédée" de Ole Bornedal (USA, 1h55, film interdit aux moins de douze ans) avec Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Natasha Calis - Clyde et Stephanie Brenek ne voient pas de raison de s'inquiéter lorsque leur fille cadette devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté dans un vide-grenier. Mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le couple suspecte la présence d'une force malveillante autour d'eux.