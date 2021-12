Ce petit train d'habitude affecté aux visites touristiques de la ville, circulera gratuitement les vendredi 21, jeudi 22 et samedi 23 décembre, de 10h à 19h, et lundi 24 décembre de 10h à 18h. Il traversera le centre-ville via le musée des Beaux-Arts en passant par la place du Vieux-Marché, la rue du Gros-Horloge ou l'Hôtel de Ville, marquant plusieurs arrêts tout au long du circuit.