Rouen givrée : un crû 2011 plus économe mais plein d'idées

"Pour cette nouvelle édition, explique le maire de Rouen, Valérie Foureneyron, Rouen Givrée sera partagée entre trois pôles d'animation : le village de Noël, le jardin des neiges et le lac gelé."

Le village de Noël, installé place de la cathédrale, réunira cette année 31 chalets commerciaux. Une petite place va être aménagée au centre de ce village et accueillera des animations et des spectacles tout au long de Rouen Givrée. Une patinoire gratuite de 400m2 est en cours de montage sur la place de l'Hôtel de Ville, comme l'année dernière. Enfin, des animations et des spectacles seront organisés dans les différents quartiers de la ville.

L'investissement de l'association des commerçants

Pour ce crû 2011, l'association des commerçants de Rouen a travaillé avec la ville de Rouen pour proposer le jardin des neiges. Cette nouvelle animation sera installée sur l'esplanade Marcel Duchamp et proposera une mini-patinoire, un espace de glisse, une garderie (gratuite pour ceux qui fréquenteront les commerces de Rouen), ainsi qu'une tente et une roulotte où les enfants pourront s'adonner à diverses activités (contes, ateliers d'illustration...) "Ce projet porté par la Mairie et l'association des commerçants est une nouveauté importante et témoigne d'une volonté de donner un dynamisme à la ville", se réjouit Valérie Fourneyron.

Qu'en est-il du budget alloué par la ville à ce nouveau Rouen Givrée ? On sait que les finances de Rouen sont dans une situation délicate. "Le budget a été réduit de 10%, comme toutes les autres manifestations publiques." Ainsi, cette année, 200 000 € seront consacrés à Rouen Givrée, contre 220 000€ l'an passé. "Nous avons maintenu Rouen Givrée parce qu'elle est indispensable à ce moment de fête qu'est Noël, et les Rouennais l'attendent. Néanmoins il convient de rester prudent et soucieux des finances de la ville."