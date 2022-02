Dans le Calvados, 59 563 personnes ont effectué la démarche dont 12 669 dans les quatre centres de la ville de Caen. Peu d'entre eux ont profité de l'ouverture des centres de vaccination les 24 et 31 décembre. Jusqu'au 22 janvier, les élèves et les enseignants du second degré peuvent se faire vacciner. Pour cela, neuf équipes mobiles sont mobilisées dans le cadre de cette seconde vague de vaccination.



