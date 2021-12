Un smartphone comme assistant pour prendre vos médicaments

Le système est actuellement expérimenté dans une vingtaine de pharmacies en France, dont une seule en Basse-Normandie à Alençon.

Le fonctionnement est ultra simple. Vous allez comme d'habitude chez le pharmacien avec votre ordonnance.

Vous repartez avec vos boites de médicament et avec un "QR code" à photographier avec votre Smartphone sur lequel vous avez téléchargé une application gratuite.

Et le tour et joué : plus de stress, notamment pour les malades chroniques qui ont de multiples médicaments à prendre tout ont long de la journée. L'ordonnance se trouve automatiquement dispatchée dans l'agenda du Smartphone. Qui peut même sonner à l'heure de la prise de ce médicament.

Et cette application pourrait connaître des développements, comme par exemple avoir un lien avec les soignants à domicile, pour qu'ils puissent contrôler que les médicaments sont bien pris.

On n'arrête plus le progrès.

Ecoutez ci-dessous:

-Claude Baroukh, pharmacien à Condé sur Sarthe, près d'Alençon.

-Gérard Babin, chef de projet santé chez Orange Labs à Caen.

-Raphaëlle, dont le papa a été conquis par ce système.