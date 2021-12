Les architectes Jean Guervilly et Thomas Bernard étaient aussi présents. Afin de “rendre matériel et palpable le réceptacle des souvenirs collectifs qui furent partagés dans ce lieu”, six bouteilles remplies d’eau des anciens bassins ont été insérées dans une boîte en plexiglas, rappelant par la même occasion la future architecture transparente du site. Les travaux devraient être terminés en juin 2015.