Skip The Use dévoile le clip de Cup of Coffee

Skip The Use a imaginé pour le clip de son nouveau single "Cup of Coffee", un scénario assez fou. En pleine période de Noël, ce n'est pas un hasard si le clip débute par une scène de repas de réveillon en famille.



"Can Be Late" s'est vendu à près de 50.000 exemplaires ce qui permet au groupe de décrocher leur premier disque d'or. Il devrait également briller en 2013 puisque celui-ci est prénominé aux Victoires de la Musique, dans la catégorie album rock de l'année.