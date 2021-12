Saint-Lô Commerces : Troisième week-end de festivités

Tout au long du mois de décembre, Saint-Lô Commerces a animé le centre-ville pour les fêtes de fin d'année, découvrez le programme de ce week-end :

Samedi 22 décembre :



15h : La Mère-Noël déambulera dans la ville avec ses loups ! Elle vous donne rendez-vous dans la rue Piétonne à 15h (face à Optic 2000, Mélissa Bleu d'étoile et Anonyme).



17h30 : La parade Blanche des Saltimbrés : ces échassiers vont vous faire rêver ! Et tous les enfants de la ville sont invités à participer au spectacle. Des milliers de colliers et bracelets fluorescents distribués aux enfants.



Dimanche 23 décembre : (Les magasins sont ouverts de 10h à 20h)



15h : Une caravane du Père-Noël s'installe rue du Mouton (entre Le Central et la Boulangerie Jade) : Lamas, yacks, dromadaires... Venez les approcher et vous faire photographier avec eux.



16h : La Ballade des Lutins ! A bord de la Baldamobile, ces joyeux lurons vont arpenter les rues de la ville et vont vous étonner avec leur magie, leur présence et leurs surprises.

Toutes ces animations sont gratuites.

Et ce dimanche, Marché de Nuit place de la Mairie et dans la rue Piétonne !

Écoutez, Jérôme Guézou, Trésorier de Saint-Lô Commerces :