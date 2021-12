Antibiotiques : la consommation repart à la hausse dans la Manche

Après une baisse amorcée il y a deux ans, la consommation des antibiotiques repart à la hausse sur ces 12 derniers mois de l’année, il s'agit d'un "vrai problème de santé publique, au-delà du coût" affirme, le directeur adjoint de la CPAM de la Manche.

+2 % dans la Manche, elle se concentre principalement sur les adultes de plus de 45 ans où on enregistre +4,5 %. A l’inverse, les dépenses d’antibiotiques pour les enfants de moins de 15 ans enregistrent une diminution de 6.5 % et même - 8.4 % chez les 5 / 14 ans.

Autre constat, le nombre de patients ayant consommé des antibiotiques diminue, mais la consommation augmente par patient. Coût pour la Sécurité Sociale, 3.7 millions d’euros, c’est 0.7 % de plus que l’année dernière. Une augmentation des coûts, lissée, par la prescription de médicaments génériques moins chers.

L'Assurance Maladie relance donc une nouvelle campagne de communication.

Après "les antibiotiques, c'est pas automatique", un nouveau slogan apparaît sur les ondes des radios et sur les écrans de télévision :" Les antibiotiques, si on les utilise à tort, ils deviendront moins forts".

