Caen perd encore des habitants

Ils montrent que la ville de Caen continuait, en 2007, de subir une diminution de ses habitants. En 2006, les Caennais étaient 110 399. Un an plus tard, ils n'étaient plus que 109 630, soit une baisse de 769 personnes. Depuis 1999, Caen a perdu près de 3 000 habitants. 'Toute la Basse-Normandie est affectée. Il faut que nous nous posions des questions sur le dynamisme de notre région”, commente le député-maire Philippe Duron. La désaffection de Caen ne profite en effet pas vraiment à son agglomération dont la population reste globalement stable et même décline légérement à Hérouville, Colombelles, Fleury ou Mondeville. Ce sont les communes les plus éloignées, aux terrains et impôts locaux les moins onéreux qui se développent réellement. Dans son ensemble, durant les sept dernières années, l'agglomération caennaise a gagné peu d'habitants : de 216 686 en 1999, elle est passée à 217 416 en 2007. Philippe Duron, également président de la communauté d'agglomération, entend donc rendre prioritaire la construction de logements.



L’agglo en chiffres

Authie : 1349 (+3,41)

Bénouville : 1928 (-0,16)

Biéville-Beuville : 2516

Blainville : 5541 (+2,63)

Bretteville : 4105 (-1,32)

Caen : 109 630 (-0,70)

Cambes : 1474 (-3,26)

Carpiquet : 2140 (+5,93)

Colombelles : 5771 (-1,26)

Cormelles : 4431 (-0,47)

Cuverville : 2031 (+1,53)

Démouville: 3153 (+0,32)

Epron : 1616 (-1,11)

Eterville : 1351 (+2,89)

Fleury : 4014 (-0,62)

Giberville : 4753 (+0,38)

Hermanville : 2697 (+0,19)

Hérouville : 22590 (-0,78)

Ifs : 10738 (+0,50)

Lion : 2569 (+0,04)

Louvigny : 2597 (+2,54)

Mathieu : 1947 (-1,28)

Mondeville: 10124 (-1,05)

Périers : 488 (-0,82)

St-Aubin : 798 (+2,63)

St-Contest : 2351 (+0,09)

St-Germain la Blanche Herbe : 2454 (-0,77)

Sannerville: 1576 (+1,14)

Villons-les-Buissons : 684 (+3,36)







