A Caen, les fans de glisse peuvent se réjouir

Depuis l’an dernier, la ville de Caen a fait le choix d’investir dans une patinoire synthétique. Plus durable (15 ans) et plus respectueux de l’environnement (ne nécessite ni eau, ni électricité pour fabriquer la glace). L’accès à la patinoire et le prêt de patins et entièrement gratuit, vous recevrez même en cadeau une invitation pour la patinoire de Caen la mer. De nombreuses animations y sont proposées ainsi que des initiations au hockey sur glace et au patinage artistique et synchronisé.

Pratique. A retrouver sur la place du théâtre. Horaires : Du 15 au 21 décembre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h / Mercredi, samedi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. Du 22 décembre au 6 janvier : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h. Attention : les 24 et 31 décembre, fermeture à 18h.