Sapins : cette épine enlevée du pied !

La Ville enlève une épine du pied aux Caennais en leur proposant jusqu'à la fin du mois de janvier, 26 points de collecte de sapins, en centre ville et dans les quartiers. Devant l'engouement pour ce dispositif en 2008 (700 sapins collectés), "nous avons doublé ce dispositif" , explique Christophe Paineau du service propreté. Les sapins collectés non floqués (artificiellement enneigés) sont ensuite broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts en remplacement des produits phytosanitaires. "Cela limite la pousse des herbes indésirables tout en évitant l’utilisation de produit nuisible à l’environnement" . Pour les Caennais qui ne trouveraient pas de point de collecte près de chez eux, les sapins peuvent également être présentés la veille du jour de collecte des déchets verts dès 19h ou dans les déchetteries de la communauté d’agglomération.



Les 26 points de collecte :



· Centre ville : Esplanade Jean-Marie Louvel, Place de la résistance, Parking Place de la République;



· Saint-Ouen, Haie Vigné : Rue du Blanc, Intersection de la rue de Bayeux et de la rue Damozane;



· Chemin vert : Rue du Président Coty (près du sanitaire), Rue Schuman (Parking de l'église), Rue Paul Gernez près de l'école primaire, intersection Savorgnan de Brazza et rue du Général Moulin, Rue de Secqueville près de la maison de quartier, Allée de Lessay;



· Guerinière : place Jean Jaurès (près de l'ancien commerce PMU), Parking Bd de L'Espérance au bout de la rue du château d'eau



· Grâce de Dieu : Parking du centre commercial, Intersection de la rue Saint-André et capitaine Foucher;



· Vaucelles : Bd Leroy (place du marché), Parking de l'église de Vaucelles;



· Pierre Heuzé : Place Champlain (près de la Maison de Quartier), Parking de la rue Montcalm;



· Sainte-Thérèse : Près de l'église St Thérèse;



· Saint-Jean Eudes : Rue du puits Picard (sur le parking);



· Saint-Gilles : Place Saint-Gilles;



· Folie Couvrechef : Rue des Boutiques (près de la Poste), Avenue Jean Monnet place Portsmouth;



· Calvaire Saint-Pierre : Place du marché du Calvaire Saint-Pierre;



· Fontaine Venoise : Avenue Charlemagne (près de la Poste).





