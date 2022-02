Le Black Pearl pour son "christmas Burger"

Cet établissement ouvert en 2007 par Érik et Arnaud Tanqueray accueille les clients pour un café sur la terrasse exposée plein sud, un déjeuner ou un apéritif entre amis. La carte étonne par sa diversité. Mais en cette fin d'année, je ne suis venu que pour déguster le fameux «Christmas burger» dont on me rabat les oreilles : deux tranches de pain brioché fait-maison entre lesquelles vient s'immiscer une tranche de foie gras, accompagnés dans l'assiette d'une sauce aux fruits rouges et d'une salade verte. Il y a bien sûr d'autres suggestions, du hamburger classique à la tarte au boudin noir et aux pommes. Goût et originalité, c'est la recette du Black Pearl.



Soupe de chocolat

La formule de midi coûte 12 euros et comprend un plat du jour et un dessert. Dans celle-ci, mon voisin a paru apprécier des manchons de canard accompagnés de pommes au four et un café très gourmand. Le chef a aussi une autre corde à son arc. Sa spécialité, c’est la soupe de chocolat au lait !

Allez, je vous livre sa recette. Prenez une boule de glace caramel ou chocolat noir. Plongez-la dans une crème au chocolat au lait. Ajoutez-y des cacahuètes caramélisées. C’est un régal.

Pratique : Le Black Pearl, 53, passage du Grand Turc à Caen. Ouvert du lundi au samedi. Tél. 02 31 80 66 60.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire