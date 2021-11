Pas de décision avant lundi sur le sort du chalutier retenu à Cherbourg

"Etant donné le ton que prennent des négociations, on peut exclure" que le sort du bateau soit fixé vendredi, a estimé le procureur de la République de Cherbourg, Eric Bouillard.



Le Maartje Theadora, un navire de 141 mètres de long avec 57 personnes à bord, appréhendé mercredi au large d'Antifer en Seine-Maritime fait désormais l'objet d'une saisie de la part de la Direction départementale de la mer, selon le parquet.

"Un juge des libertés devrait statuer dans les jours à venir sur le sort du bateau, sur le montant du cautionnement, la confiscation de la marchandise - évaluée à au moins deux millions d'euros - ou du bateau", a poursuivi M. Bouillard. A moins qu'un accord ne soit trouvé durant le week-end et que l'armateur accepte une procédure pénale comme le plaider coupable par exemple, mais cela semblait peu probable vendredi.



Dans un communiqué, l'association écologiste Greenpeace affirme "étudier les possibilités de porter plainte pour pêche illégale contre larmateur du Maartje Theodora et son propriétaire".

Greenpeace "demande aux responsables politiques européens, au premier rang desquels M. Cuvillier, ministre de la Pêche, de choisir un modèle de pêche durable, notamment en attribuant les quotas dabord à ceux qui ont les pratiques les plus durables".

Mardi 18 décembre, à Bruxelles, "s'ouvrent à la fois un vote sur les orientations de la réforme de la politique commune des pêches et une réunion pour fixer les quotas de pêche pour 2013", rappelle l'association.