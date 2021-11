Un album inédit de Césaria Evora en mars 2013

Mãe Carinhosa s'ouvrira sur le titre Morna Sentimento, dans sa première version, non publiée et enregistrée en 2003. Le disque compte plusieurs morceaux enregistrés en studio mais non retenus dans les albums précédents que la Diva aux pieds nus souhaitaient homogènes et agréables à écouter du début à la fin. Les titres ont été enregistrés entre 1997 et 2005, entre les albums Cabo Verde et Rogamar.

La célèbre diva Césaria Evora est décédée le 17 décembre 2011 à Mindelo. Connue mondialement, elle avait notamment fait connaître la morna, la musique du Cap-Vert. L'artiste, qui a vendu plus de 4,5 millions de disques dans le monde, est l'auteure entre autres du célèbre Sodade.

(Césaria Evora, Mãe Carinhosa. Sortie : le 4 mars 2013. Sony Music)