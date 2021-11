Sées : un week-end riche en animations

Top départ avec le marché de Noël aux anciennes halles vendredi et samedi. Samedi 15 décembre, la traditionnelle foire aux dindes, exposition et vente de produits régionaux, et sa dinde au pot s'empareront de la place de la 2e DB.

Puis, ce sera au tour des fameux 10 kms de Sées à travers les rues sagiennes avec dés 14h30 les courses jeunes.

Clôture d'un week-end de festivités avec la bourse aux jouets, aux anciennes halles, dimanche 16.

Ecoutez Elodie Boutrois, chargée de communication et de promotion touristique.