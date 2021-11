Les nominés aux SAG Awards sont...

Les SAG Awards récompensent chaque année le travail des comédiens des petits et grands écrans. Lors de l'édition 2012, la série "Boardwalk Empire" et "Modern Family" se sont partagés la première marche dans la catégorie séries tandis que Jean Dujardin a été mis en lumière pour son rôle dans "The Artist".

D'ailleurs cette année côté séries "Modern Family" a encore de grandes chances de repartir avec le prix doré. Côté films la tendance est favorable aux acteurs du biopic "Lincoln" de Steven Spielberg.

Découvrez la liste complète des nominés aux SAG Awards dans le pdf ci-dessous