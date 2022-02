Pierrick Bonnet à l’assaut du Dakar

Pierrick Bonnet, qui s'apprête à disputer le rallye pour la neuvième fois, ne pourrait pas dire le contraire.

“Quand je rentre, à chaque fois je me dis “c’est fini, je ne repars pas”, raconte-t-il en souriant. Mais je change vite d’avis et j’attends le départ toute l’année.” Comme depuis 2001, le Caennais de 47 ans va donc repartir à l’assaut des dunes et des cailloux dès le 1er janvier, et jusqu’au 17 janvier, après une édition 2009 qui l’a “laissé sur [sa] faim”.



Partager l’aventure avec ses enfants

Trentième du classement général en 2002, il aspire surtout à “arriver au bout sans se faire mal” en janvier.

Ce vététiste confirmé souhaite également “bien figurer” au challenge malle-moto, qui réunit les pilotes partant sans assistance. Mais au-delà de l’aspect compétition, le rallye est surtout une aventure humaine incomparable.

Pierrick Bonnet y a vécu des moments inoubliables, comme cette arrivée à Dakar où il a eu la surprise d’y retrouver sa femme.

Il a aussi connu de vraies galères, comme en 2006 où, après une lourde chute, il a dû puiser au bout de ses réserves pour continuer malgré un “énorme hématome” à la cuisse.

Pierrick Bonnet garde aussi un rêve encore inassouvi : partager l’aventure du Dakar avec ses enfants.

“Mais financièrement, ce sera beaucoup plus dur”, regrette-t-il. Lui peut toujours compter sur le soutien de ses sponsors, condition nécessaire à son départ.







