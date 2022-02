Tennis de table : l’USOM vise toujours le podium

Jing Zhang, sa capitaine, se montre “satisfaite” de ce début de saison mais ne cache pas que la suite s’annonce plus compliquée au regard des “deux ou trois gros matchs” qui se profilent.



L’absence inexpliquée de Yuan Zheng

Après avoir affronté Evreux, troisième, le mardi 22 décembre, Mondeville commencera en effet l’année 2010 par la réception du leader, Saint-Berthevin-Saint-Loup.

“Si nous sommes prêtes, il est possible de les battre, estime Jing Zhang, la capitaine naturalisée française en septembre dernier.

Nous l’avons fait l’année dernière, alors que nous jouions déjà sans Yuan Zheng.”

L’absence de la numéro 10 française, pour des raisons qui restent confidentielles, ne réduit pas les ambitions mondevillaises.

“Les autres équipes se sont renforcées mais l’objectif reste le podium, assure Jing Zhang.

Pour cela, il faudra que Ran Li Kath fasse aussi bien que l’an passé (où elle tournait à 90 % de victoires) et que je ne fasse pas de faute.”



