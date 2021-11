Le père Noël et son photographe seront à Saint-Sever, tous les mercredi, samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h, jusqu’au 23 décembre. Les Docks accueilleront une séance de maquillage féérique, de 11h à 13h et de 14h à 18h, les vendredi, samedi, dimanche jusqu’au 23 décembre.