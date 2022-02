Vivement 2010 pour les filles !

Quatre victoires de rang l'avaient placée au sommet du classement en octobre. Malgré deux revers contre Arras et, plus surprenant, Basket Landes, les Mondevillaises étaient encore sur le podium au soir de la neuvième journée. Mais ce match contre Challes, le 14 novembre, a constitué un tournant venu briser cette belle dynamique.



Septième place de la Ligue

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Caroline Aubert a été contrainte de mettre un terme à sa saison. Mondeville a perdu sa capitaine et sa meneuse, une joueuse qualifiée d’“irremplaçable” par son coach. “Sa blessure et celle de Touty Gandega (ligaments croisés également) en début de saison ont aussi déséquilibré l’équipe”, déplore Hervé Coudray.

Les soucis mondevillais ne se sont pas arrêtés là puisque les deux autres meneuses de l’équipe ont d’abord contracté la grippe A avant de connaître quelques soucis physiques. Il a fallu attendre l’arrivée de Marjorie Carpréaux juste avant le match contre Tarbes le 12 décembre pour retrouver une équipe cohérente. De quoi faire regretter à Hervé Coudray de ne pas l’avoir recrutée plus tôt, lui qui avait décidé d’attendre janvier avant de se raviser par la force des choses (Esther Niamké-Moisan et Clarisse Costaz étant blessées simultanément) ? “Pas du tout, répond l’intéressé, puisque aucune des joueuses qui correspondaient à ce que je souhaitais n’était à ma disposition à ce moment-là.”

Mais en l’espace d’à peine un mois, l’USOM a concédé quatre défaites, une en coupe d’Europe et trois en championnat. Descendue à la septième place de LFB, avec deux matchs en retard, elle “pourrait être un peu plus haut”, assure son entraîneur, qui vise toujours une quatrième ou cinquième place à l’issue de la saison.

