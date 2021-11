Le syndicat dénonce de plus en plus d'interventions sans renforcement d'effectifs, et fustige le dédain des élus pour les pompiers en commission paritaire. Des banderoles et des palettes seront mises en place devant le service départemental d'incendie et de secours à partir de 10h. Comme il est imposé chez les soldats du feu, seuls les personnels en repos pourront manifester leur mécontentement.