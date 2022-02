L’auto stoppeur à New York

A 23 ans, ce jeune homme a quitté la capitale régionale en 2008 pour un tour du monde en auto stop. Il a traversé l'Europe puis l'Afrique. Pour franchir l'Océan Atlantique et atteindre Panama, il a même fait du catamaran-stop !

Jérémy est aujourd’hui parvenu aux Etats-Unis où il s’apprête à fêter Noël. “Je n’ai jamais vu autant de décorations qu’en Amérique du Nord. On retrouve l’esprit de la fête dans tous les symboles que la société lui a apporté : sapins, guirlandes, lumières...”, raconte le jeune homme. Loin des siens, Jérémy envisage pourtant ces fêtes de fin d’année sereinement.



Le tour du monde continue

“J’ai pu revoir une partie de ma famille à Montréal, au Canada, en novembre dernier. Cela faisait deux ans que je ne les avais pas vus”. Le globe trotter a eu aussi l’opportunité de découvrir, un peu par hasard, qu’il avait de la famille éloignée dans un petit village qui a donné son nom à une grande université : Harvard, situé à 50 kilomètres de Boston dans le Massachusets. “Ma marraine en France m’a dit qu’elle avait de la famille, et donc que j’en ai aussi dans cette partie des Etats-Unis. Ces proches ont accepté de m’accueillir pour Noël”.

Jérémy Marie savoure donc cette chance de passer ce moment de fête avec ces cousins d’Amérique jusqu’alors inconnus. Ce sera pour lui son plus beau cadeau, même si réaliser son rêve et poursuivre son tour du monde en auto stop n’a “pas de prix”.

Apres Noël, le Caennais se dirigera vers New York pour fêter le Nouvel An. “J’ai prévu ensuite de descendre sur Washington, en faisant un petit crochet par la côte de Pensylvanie, avant de bifurquer vers Chicago. Puis, destination Miami pour le début du printemps, où je tenterais de m’embarquer. Destination : les Caraïbes” !







