Un dîner presque parfait: casting à Deauville

Vous souhaitez participer à l'émission "Un dîner presque parfait" sur M6 lors du tournage à Deauville, inscrivez-vous avant le 9 janvier 2013.

Vous avez plus de 18 ans, vous aimez cuisiner, recevoir et partager un délicieux dîner…



Vous adorez réaliser des recettes, goûter celles des autres et surtout concocter des soirées inoubliables pour combler tous vos hôtes.

Le principe de l'émission :



5 personnes, qui ne se connaissent pas, se reçoivent à tour de rôle à dîner les uns chez les autres sur 5 soirs de la semaine. Le lundi, un premier convive invite les 4 autres chez lui à dîner, et ainsi de suite jusqu'au vendredi soir...

Les convives doivent mettre des notes pour évaluer la cuisine, la décoration et l'ambiance de la soirée.... et le vendredi, la personne qui aura obtenu la meilleure note sera élue 'Meilleur Hôte de la Semaine' et se verra récompensée de la somme de 1000 euros.

Le casting est ouvert pour Deauville et les 20km aux environs dès maintenant et jusqu’au 9 janvier prochain.

Inscriptions auprès de Nora au 01 41 92 66 57 ou par mail dinerdeauville@gmail.com